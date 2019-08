Trailsdorf: Kirchweih-Gaudi für guten Zweck

Nach der Kerwa wurde ein Teil der Einnahmen für einen neuen Defibrillator gespendet. - vor 1 Stunde

TRAILSDORF - Zur Trailsdorfer Kirchweih am Festgelände neben dem Feuerwehrgerätehaus boten die Kerwasmadla und –burschen ein umfangreiches Programm mit Live-Musik, Rummelbuden, Schiffschaukel und kulinarischen Köstlichkeiten.

Mit viel Körperkraft stand der Trailsdorfer Kirchweihbaum ganz schnell senkrecht. Foto: Mathias Erlwein



Am Kirchweihsamstag stellten sie einen 20 Meter hohen Kirchweihbaum auf. Von zwei Haflinger-Pferden der Familie Schwinn wurde der Baum zum Festplatz befördert, wo die Forchheimer Feuerwehrkapelle mit Blasmusik das Aufstellen musikalisch umrahmte.

Zweiter Bürgermeister Sebastian Schwarzmann übernahm das Kommando der Baum-Crew, die bunt geschmückte Fichte war im Nu in die Senkrechte gehievt. Beim Freibieranstich danach blieb Schwarzmanns Festtagshemd im Gegensatz zum Vorjahr trocken, nach wenigen Schlägen hieß es „ O’zapft is!“

An der Kirchweih durften Gaudispiele nicht fehlen. Die zahlreichen Zuschauer hatten einen Riesenspaß. Einen Teil der Einnahmen, 300 Euro, übergaben Corinna Kraus und Stefanie Roth an den Vorsitzenden des Feuerwehrvereins, Erich Neudecker. Die Feuerwehr plant, einen öffentlich zugänglichen Defibrillator zu installieren. Auch die „Bavarian Cruiser“, die an der Kirchweih ihr 15. Motorradtreffen veranstalteten, spendeten 250 Euro.

Matthias Erlwein