Trampolinhalle? Jugendliche gestalten Zukunft Hausens

Kreisjugendring und die Jugendpflege Hausen/Heroldsbach laden zum Projektabend - vor 1 Stunde

HAUSEN - Der Kreisjugendring Forchheim und die Jugendpflege Hausen/Heroldsbach wollen Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren aus Hausen und den Ortsteilen eine Plattform für deren Interessen und Wünsche bieten.

Jetzt sind die jungen gefragt. Wie soll die Zukunft in Hausen aussehen? © Kreisjugendring



Bei einem Projektabend unter dem Motto "Hausens Zukunft gestalten" am Freitag, 20. September, 18 Uhr, bekommt die Jugend die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Themen zu beschäftigen, die für sie in ihrer Heimatgemeinde relevant sind. Ziel ist es, attraktive und bedarfsorientierte Angebote und Möglichkeiten vor Ort zu schaffen. In Ebermannstadt, wo der KJR bereits eine ähnliche Veranstaltung durchgeführt hat, wünschten sich die Jugendlichen beispielsweise eine Trampolinhalle und einen besseren Öffentlichen Personennahverkehr.

Preise locken am Ende

Die Veranstaltung findet laut Mitteilung in einer lockeren Atmosphäre Bürgerhaus (Am Mühlweiher 2) in Hausen statt. Einlass ist ab 17.30 Uhr, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Finanziell unterstützt wird das Projekt "Zukunft gestalten" vom Bayerischen Jugendring.

Die Jugend kann sich an der Gestaltung der Gemeinde beteiligen und eigene Interessen und Wünsche vorbringen, um Hausens Zukunft aktiv mitbestimmen zu können. Unter allen Beteiligten werden am Ende der Veranstaltung Preise verlost.