Transition: Klima-Allianz zeigt Wege aus der Umweltverschmutzung

Parktische Tipps und Anleitungen für ein nachhaltiges Leben in Forchheim - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Der fortschreitende Klimawandel, zunehmende Luftverschmutzung, die Vermüllung der Weltmeere und das Artensterben waren ausschlaggebende und ursächliche Themen, die den Veranstalter Energie- und Klima-Allianz Forchheim zu dem Vortragsabend mit verschiedenen Referenten bewogen haben.

Seit dem Jahr 2015 gibt es das Stadtgartenprojekt „Urban Gardening“ auf der Roten Mauer der Bastion. Hier gedeihen unter anderem Bohnen, Erbsen und Salat. © Roland Huber (Archivfoto)



Gemeinsames Ziel war, wieder Wege zu finden, wie wir es besser machen können. Netzwerke die den Gemeinschaftssinn stärken und in denen wir wieder vermehrt in unserem Umfeld tätig werden, könnten dafür eine Lösung sein.

Die Vorsitzende des Vereins, Barbara Cunningham gab das Mikrofon an Frank Braun vom Verein Bluepingu aus Nürnberg weiter. Braun ist der Ansicht, dass Hierarchie unsere Welt zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Über sieben Milliarden Menschen bevölkern unseren Planeten, davon geht es circa sechs Milliarden schlecht, vier Milliarden müssen mit ungefähr zwei Dollar am Tag auskommen, so Braun.

"Das ist Irrsinn"

Seit Kolumbus und der Entdeckung Amerikas habe sich ein egoistisches und eigennütziges Denken und Handeln ausgebreitet, so Braun, „wir haben die Erde und die darauf lebenden Menschen uns zu Nutzen gemacht“. Ganz nach dem Motto: „Alles was wir sehen gehört uns“, sagt Braun. Bluepingu stellt sich nun die Frage: Wie lässt sich eine Welt gestalten, dass alle Menschen würdevoll darin leben können? Braun: „Unsere Welt hängt schief, wir verbrauchen zu viel“ und weiter, „Ein T- Shirt wird im Schnitt vier Minuten getragen und ein Auto 45 Minuten gefahren — das ist Irrsinn“.

In Bewegung kommen, global denken, lokal handeln, dass sei es, was wir jetzt brauchen: „Der eigentliche Wandel beginnt in uns“, schlussfolgerte Braun. Aber was heißt das genau? Am Anfang stehe die positive Vision und der Mut zur Umsetzung. Wichtig sei, dass man sich offen für Veränderungen zeige, wieder das Teilen lernt (sharing) und die kleineren Dinge des Lebens wertschätzt, dabei Resilienz entwickelt und vor allem sich dabei seine Lebensfreude behält. Bluepingu habe schon einige Projekte auf die Beine gestellt, wie den Regionallotsen Franken, der mit über 1500 Adressen Auskunft gebe und Wegweiser sei für „bewussten Konsum, aktives Engagement und Bildung für nachhaltige Entwicklung“.

Gruppe setzt auf Demokratie

Was die Transition-Bewegung in Bamberg macht, darüber referierten Matthias Schöring und Charles Rimlinger. Sie haben sich gefragt, wie man die Menschen überhaupt in so ein Netzwerk reinbringt und dazu in Bamberg in zwei Kinos den Film „voices of transition“ gezeigt. Danach beim Eröffnungsplenum hat sich eine Gruppe gebildet, die sich mit der Umsetzung und Gestaltung solcher Netzwerke beschäftigt. Die Gruppe ist kein Verein, hat keinen Vorsitzenden, trifft sich einmal im Monat und setzt auf Demokratie.

Nach und nach seien dann weitere Gruppen entstanden, wie die „Speakers Corner“, bei der jeder der möchte einen kurzen Redebeitrag einbringen kann über das, was ihn bewegt, interessiert, begeistert oder empört. Das Prinzip der Gruppe des Selbsterntegartens ist einfach. Sie kümmern sich gemeinsam um frisches Gemüse, Kräuter und Obst aus eigenem Anbau, jedoch ohne dabei auf professionelle Unterstützung, gemeinschaftliche Aktionen und intensivem Austausch zu verzichten.

Bei der Gartengruppe wird fünf Hobbygärtnern eine Fläche von 30 Quadratmetern zur Verfügung gestellt, die gemeinsam bewirtschaftet wird. Jeder Gruppe steht ein Gärtner zum Bewässern der Beete zur Verfügung. Es gibt Gruppen die helfend und unterstützend bei Fragen rund um die Solarenergie zur Verfügung stehen und eine Verzichtsgruppe, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, bis 2030 den kompletten Energieverbrauch um 50 Prozent zu senken.

Auch Ulrike Eichler von den Bastionsgärten in Forchheim wusste von gemeinschaftlichen Projekten zu berichten. Seit 2015 besteht nun schon das Stadtgartenprojekt in Forchheim an der Roten Mauer. Unterstützung bekam Eichler durch den Stadtrat und den Verein Bastionsgärten. Damals spendete die Firma Hegele Europaletten und Aufsatzrahmen für die unzähligen Hochbeete, die seit dem erfolgreichen Zusammenbau mit Stangenbohnen, Möhren, Rhabarber, Erbsen, Salat und Zucchini bepflanzt werden.

Auch erfolgreiche Experimente mit Linsen und Erdnüssen gab es dort schon. Zur Zeit kümmern sich zehn Leute gemeinsam um die Beete. Neben der Ernte von frischem Gemüse und Obst, sind es auch die sozialen Kontakte unter Gleichgesinnten und die Freude an der Gartenarbeit für Eichler ein Anreiz weiterzumachen.

Das Gartenprojekt wird von der Stadt finanziell bezuschusst. GemeinsameTreffen finden jeden Montagabend um 17.30 Uhr an der Roten Mauer statt. „In der heutigen Zeit sind richtige Naturgärten rar“, weiß Katinka Uebel. Sie gründete einen Naturstammtisch, wo sich mittlerweile elf Mitglieder einmal im Monat treffen. Es gehe bei den Gesprächen vor allem um Gesundheit, Ernährung und Gartengestaltung.

Den Abschluss des Abends bildete das neuste Mitglied der Energie- und Klima- Allianz, Eugen Wette-Köhler, der mit „Cooking for Future“ Wissenswertes über den Einkauf und die Zubereitung von Lebensmitteln erzählte. Um den CO2 Fußabdruck zu verkleinern, sei es wichtig, regional, ökologisch und saisonal einzukaufen. „Wenn jeder Bundesbürger nur einmal pro Woche auf Fleisch verzichtet, könnte das zu einer Einsparung von rund neun Millionen Tonnen Treibhausgasen führen“, so Wette- Köhler.

„ Es gibt keine billigen Lebensmittel“, machte Wette-Köhler klar. „Wenn der Preis sehr niedrig ist, dann zahlt jemand anders den wahren Preis: Der Bauer, der ausgelaugte Boden oder der Konsument selbst mit seinem Körper. Am Ende bekommt irgend jemand die Rechnung.“

Weitere Infos gibt es unter www.bluepingu.de, www.transition-bamberg.de und www.hortus-netzwerk.de.

Jennifer Willert