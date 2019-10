Traumhafter Heimspieltag für HC Forchheim

FORCHHEIM - Die beiden erwachsenen Vorzeigemannschaften des HC bescherten dem Publikum in der Realschulhalle Spannung und jede Menge Glücksmomente. Während sich die Frauen in der Landesliga ihren zweiten Erfolg erkämpften, entzauberten die Männer zum Bezirksoberliga-Auftakt den Vizemeister.

Das Trainergespann um Markus Carra und Matthias GIeck im Spielerkreis des HC Forchheim, der sich über eine gelungene Heimpremiere freut. Foto: Wolfgang Zink



Eine ähnlich ausgelassene Stimmung wie nach dem 26:23(11:11)-Erfolg über den ESV Regensburg herrschte nach einem Spiel der HC-Handballmänner letztmals nach dem Aufstieg in die Landesliga vor drei Jahren. Die Zuschauer feierten nun eine Mannschaft, die über 60 Minuten eine nicht erwartete Leistung zeigte und am Ende einen vermeintlich übermächtigen Gegner verdient in die Schranken wies. Wer beide Mannschaften zu Beginn auf dem Parkett sah, musste anerkennen, dass der BOL-Vizemeister aus der Oberpfalz das körperlich überlegene Team stellt. Das bestätigte sich auch in den ersten 20 Minuten, als sie in der Abwehr resolut zupackten und den HC-Akteuren ein wenig den Schneid abkauften. Bis auf vier Tore waren die Eisenbahner enteilt, ehe sich der HC mit schnellem Spiel und einer immer sattelfesteren Deckung bis zur Pause wieder ins Spiel zurückkämpfte.

Der Forchheimer Christian Fürch beim Wurf auf das Regensburger Tor. Die Hausherren bezwangen die Gäste unerwartet mit 26:23 und boten dabei vor allem in der Abwehr eine ausgezeichnete Leistung. Foto: Foto: Wolfgang Zink



In den zweiten 30 Minuten kam bei den Hausherren die Stärke, das schnelle und variantenreiche Angriffsspiel, gegen die mit zunehmender Spieldauer nicht mehr so flinken Regensburger Deckung zum Tragen. Davon profitierten speziell Philipp Opitz und Yannik Schulz. Der sprunggewaltige Linkshänder wurde nach seinem fünften Treffer in Manndeckung genommen, traf aber dennoch weitere zwei Mal. Den gewonnenen Freiraum nutzte auf Linksaußen Schulz, der mehrmals seinen Gegenspieler vernaschte und mit drei Toren in Folge die Weichen für die Forchheimer in den letzten zehn Minuten endgültig auf Sieg stellte. Den verdienten Erfolg aber nur an einzelnen Spielern festzumachen, würde dem Spielverlauf nicht entsprechen. Die HC-Trainer setzten alle auf der Bank sitzenden Spieler ein, ohne dass dies in irgendeiner Weise den Spielfluss beeinträchtigt hätte.Routinier Tobias Hallmann blieb es vorbehalten, dreieinhalb Minuten vor Schluss der Begegnung mit seinem verwandelten Strafwurf zum 25:20 den Sack endgültig zuzumachen. Den Gästen blieb nur noch die Ergebniskorrektur.

HC Forchheim: Farra, Roth; Schulz (5), Mückusch (3), Hallmann (5/3), Nguyen, Engel, Opitz (7), Klingert (1), Stöckl (1), Rost (2), Mach (1), Fürch (1).

Nezugang Carmen Essel beflügelt mit ihrer Wurfgewalt das Forchheimer Rückraumspiel, baute beim knappen Heimerfolg über die SG Kunstadt-Weidhausen aber wie die gesamte Mannschaft in der zweiten Spielhälfte erheblich ab. Foto: Roland Huber



Landesliga Frauen

Als Aufsteiger nach drei Spielen auf einem respektablen 6. Tabellenplatz: das ist, was die Punkteausbeute anbelangt, das, was sie sich bei den HC-Frauen als Zwischenziel erwartet hatten.

Als richtungsweisend darf der Status quo aber nicht eingestuft werden, das verdeutlichte der Spielverlauf beim am Ende mühevollen 23:20 über den punktlosen Mitaufsteiger SG Kunstadt-Weidhausen. Die HC-Frauen spannten ihre Anhänger auf die Folter, bis drei Minuten vor Schluss hing der Heimsieg am seidenen Faden, ehe Noemi Schmitt von der Außenposition nach klugem Pass von Linda Gärtner vorentscheidend traf. Mit diesem engen Spielverlauf hatte nach 20 Minuten niemand in der Halle mehr gerechnet. Mit sieben Toren Vorsprung waren die Gastgeberinnen enteilt und zeigten dabei, zu was sie fähig sind, wenn es bei ihnen richtig rund läuft. Fünf ihrer insgesamt sieben Tore hatte bis dahin bereits Carmen Essel beigesteuert. Der Neuzugang von der HSG Erlangen/Niederlindach ist eine echte Verstärkung auf den Rückraumpositionen, muss aber noch lernen, ihre Kraft besser zu dosieren. Was sich in den letzten Minuten vor der Pause und in der zweiten Halbzeit auf dem Parkett abspielte, dürfte in dieser Woche Thema in den Trainingseinheiten sein. Der Faden war komplett gerissen, das was zuvor traumhaft sicher geklappt hatte, misslang nun serienweise. Fehlpässe häuften sich, der Gegner kam zu Gegenstößen und pirschte sich bis auf einen Treffer heran. Als ein Schrittfehler gepfiffen wurde und ein weiterer Wurf aus dem Rückraum sein Ziel verfehlte, folgte kollektives Durchatmen auf der Forchheimer Bank.

HC Forchheim: Heid, Siebenhaar; Hanna Nemeth (3), Theresa Nemeth (1), Schreyer, Gärtner (3), Sokol (1), Heilmann, Bastian, Schmitt (4), Rothenbücher (4), Hoffmann, Essel (7).

