Tropische Hitze beim verkaufsoffenen Sonntag in Forchheim

Temperaturen trübten das Geschäft - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Der verkaufsoffene Sonntag und der Jahrmarkt zogen zwar Besucher an, doch für ein gutes Geschäft war es zu heiß.

Durch die Hauptstraße zogen nachmittags viele Forchheimer, doch auf dem Paradeplatz suchten viele lieber Schatten statt an den Ständen zu stöbern. © Foto: Lea-Verena Meingast



"Das Geschäft ist schon gut, aber es könnte besser sein", sagt Theo Kronenwetter. Er verkauft seit 33 Jahren Socken auf dem Jahrmarkt auf dem Paradeplatz und ist mit seiner Frau Margot da. Er profitiert von der Lage seines Stands angrenzend zur Hauptstraße. In der Mitte des Paradeplatzes verweilt nur ab und zu jemand in der Nachmittagssonne an den Ständen.

Allerdings ist nicht gerade Sockenwetter. "Im Herbst machen wir schon mehr Geschäft und bei Temperaturen bis zu 30 Grad wie heute gehen allerhöchstens Sneakersocken", erzählt er.

Lieber ins Freibad

Doch die Händler profitieren vom Stadtfest, glaubt er. "Früher war es sehr ruhig, nur ist es heute eben einfach zu heiß." Bei diesen hochsommerlichen Temperaturen bildeten sich lange Schlangen vor den Eisdielen, so gut wie alle Sitzplätze im Schatten waren belegt.

"Ich bin schon froh, dass ich jetzt nach der Mittagssonne endlich Schatten an meinem Stand habe", sagt Elisabeth Dombrowsky. Sie verkauft Tischdecken und Käppis und vermutet, dass wegen des Wetters viele gar nicht erst gekommen sind. "Das liegt bestimmt daran, dass die Hitze jetzt so schnell kam, da haben sich die Leute noch nicht dran gewöhnt und bleiben entweder zuhause oder gehen lieber ins Freibad."

Saisonale Waren

Käppis hat sie an diesem Sonntag aber bereits einige verkaufen können. "Saisonale Ware geht immer am besten und Käppis in neutralen Farben sind sehr beliebt." Sie kommt immer gerne nach Forchheim: "Der Jahrmarkt ist in der Region eh einer der Märkte, der noch am besten geht."

"Ich habe hier schon deutlich vollere verkaufsoffene Sonntage erlebt", sagt Metzger Andreas Loske, der Schinken und Wurstwaren anbietet. "Wenn das Geschäft richtig gut läuft, schieben sich hier Mann an Mann und Frau an Frau", sagt er. Doch viele Stammkunden seien schon da gewesen.

Aslam Arfan ist schon seit 15 Jahren auf dem Jahrmarkt dabei und verkauft Kleidung von Tops, T-Shirts, Hemden und Sommerkleidern bis hin zu Hosen. "Durch das Stadtfest ist schon mehr los, aber die Hitze ist das Problem. Ich freue mich, dass ich immerhin schon einige Caprihosen verkauft habe."