Tüchersfeld: Museum sucht historische Fotos

Alte Bilder aus den 20er bis 50Jahren zum Thema Hausschlachtung gesucht - vor 48 Minuten

TÜCHERSFELD - Ran an die Fotoalben: Das Fränkische Schweiz Museum sucht historische Fotos zum Thema "Hausschlachtung"

Auch im Heimatmuseum Oettingen gab es im Jahr 2012 eine Fotoausstellung zum Thema "Hausschlachtung" © Museum



Das Fränkische Schweiz-Museum in Tüchersfeld erneuert seine Ausstellungen zu den Themen "bäuerliche Arbeit, Leben und Glauben zu Urgroßmutters Zeiten". In diesem Zuge ist das Museum auf der Suche nach Fotos von Hausschlachtungen aus den 20er bis 50er Jahren.

Die Abteilungen "bäuerliche Arbeit", "Das Leben von der Geburt bis zum Tod" und "Glaube und Aberglaube" werden zur Zeit im Fränkische Schweiz-Museum neu konzipiert und gestaltet.

Dabei geht es auch um das Thema Viehzucht. In diesem Zusammenhang ist das Museum auf der Suche nach alten Fotos von Hausschlachtungen. Wer Bilder aus den 1920 bis 1950 Jahren oder auch älter, zuhause hat, und die Bilder beziehungsweise Abzüge dem Museum zur Verfügung stellen möchte, kann sich direkt im Museum Tüchersfeld melden. Kontakttelefon (0 92 42)7 41-70 90 oder per E-Mail an info@fsmt.de