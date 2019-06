Beim Geländeritt der Klasse A maßen sich am Samstag Reiter aus der Region auf der Hindernisstrecke in Heroldsbach. Beim Turnier starteten Teilnehmer aus Forchheim und dem Nürnberger Land neben von weiter her angereisten Reitern an Wassergraben und beim Springen - neben der Zeit ging es auch um die Figur, die Pferd und Reiter während des anstrengenden Wettkampfes machen. © Roland G.Huber