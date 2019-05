Übermüdet: BMW schleudert quer über A73 bei Forchheim

FORCHHEIM - Glück im Unglück hatte ein 52-jähriger BMW-Fahrer, der sich offenbar übermüdet ans Steuer gesetzt hatte.

Der Mann war auf der A 73 in Fahrtrichtung Norden bei Forchheim nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort fuhr er längere Zeit im Grünstreifen, verriss dann sein Lenkrad nach links und prallte in die Mittelschutzplanke. Von da schleuderte er nochmals quer über die Fahrbahn, bevor er den Wildschutzzaun durchbrach und an einer Betoneinfassung hängen blieb. Der Fahrer blieb unverletzt, sein BMW musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf 6500 Euro geschätzt.