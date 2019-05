"Ultras Nürnberg" Schmierfinke in Ebermannstadt unterwegs

Polizei Ebermannstadt sucht Zeugen - 1000 Euro Sachschaden

EBERMANNSTADT - Unbekannte Täter haben in Ebermannstadt an mehreren Stellen Schmierereien hinterlassen. Die Polizei ermittelt.

Entdeckt worden sind die Schmierereien am Freitag, 10. Mai. Unbekannte haben am Gymnasium und an der Erlachquelle diverse Schmierereien hinterlassen.

Mehrere Schriftzüge

Die teils mit roter, teils mit schwarzer Farbe hinterlassenen Werke tragen unter anderem die Schriftzüge „RC“ und „ULTRAS NUERNBERG“.

Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro, teilt die Polizei Ebermannstadt mit. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (09194) 7388-0 entgegen.

