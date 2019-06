Unbekannte demolieren Dixi-Toilette in Buckenhofen

FORCHHEIM-BUCKENHOFEN - In der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 6.30 Uhr, haben Unbekannte ein WC-Häuschen am Spielplatz in der Raiffeisenstraße in Buckenhofen umgeworfen.

Die Beamten ermitteln. Hinweise an die Polizeiinspektion Forchheim, Telefon (09191) 70900.

