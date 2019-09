Und sie hat Ja gesagt: Heiratsantrag beim Fränkische-Schweiz-Marathon

Seit Sonntag ist ein sportliches Paar frisch verlobt - vor 58 Minuten

EBERMANNSTADT - Wahrscheinlich hat er die Gunst der Stunde genutzt, denn wer wird auslaugt schon Nein sagen: Auf dem 20. Fränkische-Schweiz-Marathon hat ein Schwerverliebter seiner Herzdame Sabine einen Antrag gemacht.

...und die sagte, nachdem sie sein Transparent mit der Frage aller Fragen am Ziel erblickt hatte, umgehend Ja. Die Bilder vom wohl sportlichsten Heiratsantrag des Jahres:

Bei bestem Wetter zeigten sich die vielen Teilnehmer des Fränkische Schweiz Marathons am Sonntag von ihrer sportlichen Seite. Während Samba-Tänzerinnen an der Strecke für Stimmung sorgten, kühlten sich die Sportler mit Wasser ab. In den Müllbehältern sammelten sich zahlreiche Plastikbecher.