Unfall am Karussell: Kleinere Vorfälle am Annafest

FORCHHEIM - Mehrere kleinere Vorfälle berichtete die Forchheimer Polizei nach dem Dienstag auf dem Annafest: So hatte sich unter anderem eine Frau bei Filmaufnahmen am Karussell verletzt.

Am Dienstag verzeichnete die Forchheimer Polizei mehrere kleinere Vorkommnisse auf dem Annafest. So zog sich eine 55-Jährige Verletzungen an Arm und Schulter zu, als sie an einem Karussell mit ihrem Handy filmte. Dabei stolperte sie und stürzte zu Boden. Die Erstversorgung übernahmen die vom Sicherheitsdienst verständigten Sanitätskräfte vor Ort sowie zwei Ärzte. Unter Begleitung einer Notärztin wurde die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Während die Annafestbesucher dem Rettungsdienst beim Abtransport "vorbildlich" Platz machten, wie die Polizei berichtet, zeigte sich eine junge Bedienung auf dem Gelände hingegen wenig einsichtig. Sie könne aufgrund ihrer Tätigkeit nicht warten, bis der Weg wieder frei ist, argumentierte sie.

Bei einem 14- und 15-Jährigen wurden bei einer Jugendschutzkontrolle Zigaretten entdeckt. Während sich der Jüngere einsichtig zeigte, beharrte der 15-Jährige auf sein Recht, zu rauchen. Es sei "gut für seine Lunge", behauptete er. Da er in den vergangenen Monaten bereits mehrfach bei der Polizei aufgefallen war, wurde das Jugendamt verständigt.

Mit einer Verschreibung vom Arzt versuchte hingegen ein circa 35-jähriger Mann den verdächtigen Inhalt eines Glasröhrchens zu erklären, das er mit sich führte. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes fanden es bei den Zugangskontrollen in seinem Besitz. Vermutlich handelte es sich um Rauschgift. Nachweisen kann die Polizei das nicht mehr, da der Unbekannte vom Festgelände verschwand, als er angeblich die ärztliche Bescheinigung aus dem Auto holen wollte. Er trug zu dem Zeitpunkt ein rotes T-Shirt und einen Irokesen-Haarschnitt.

