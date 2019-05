Unfall bei Bieberbach: Vier Personen teils schwer verletzt

Pkw kolldierte mit entgegenkommendem Fahrzeug - Sechsjähriger saß im Auto - vor 25 Minuten

BIEBERBACH - Ein 33-jähriger ist am Samstagvormittag zusammen mit seiner Frau in seinem Auto von Bieberbach in Richtung Affalterthal unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 41-Jährigen zusammen. Mit ihr im Auto: ihr sechsjähriger Sohn.

Der Unfallverursacher erlitt laut Polizei nur leichtere Blessuren, alle weiteren Insassen der beiden Pkw mussten mit zum Teil schweren Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro.

