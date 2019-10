Unfall in Forchheim: 74-jähriger Pkw-Fahrer kommt erst durch Metallgitter zum Stehen

Ford fuhr noch über Radweg und wurde nach 30 Metern von Metallgitter aufgehalten - vor 45 Minuten

FORCHHEIM - Beim Abbiegen in die Willy-Brandt-Allee hat ein Autofahrer am Dienstagmorgen die Vorfahrt missachtet und einen Unfall verursacht. Er fuhr noch weiter und kam erst nach 30 Metern zum Stehen.

Beim Abbiegen in die Willy-Brandt-Allee in Forchheim hat ein 74-jähriger Ford-Fahrer am Dienstagmorgen einen von links kommenden 27-jährigen Opel-Fahrer übersehen, ihm die Vorfahrt genommen und so einen Unfall verursacht. Die Schadenshöhe liegt laut Polizeiangaben bei rund 13000 Euro.

Der 74-jährige Fordfahrer kam laut Polizeibericht erst nach weiteren 30 Metern am Fahrbahnrand zum Stehen, nachdem er einen Radweg überquerte und ihn schließlich ein Metallgitter aufhielt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.