Unfall mit schwer Verletzten in Gosberg

Bus prallt mit sieben Insassen gegen einen Baum - Hubschrauber im Einsatz - vor 13 Minuten

GOSBERG - Drei schwer und zwei leicht Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen am Verkehrsübungdplatz in Gosberg ereignet hat.

Schwer Verletzte mussten mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. © Birgit Herrnleben



Schwer Verletzte mussten mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Foto: Birgit Herrnleben



Dort prallte ein Fahrschulbus mit sieben Insassen gegen einen Baum. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt am Bus zu dem Unfall geführt haben.

Die Verletzten wurden mit Rettungswagen und Hubschrauber in umliegende Kliniken transportiert.