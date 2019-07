Unternehmen plant Photovoltaikanlage in Igensdorf

IGENSDORF/STÖCKACH - In Igensdorf will das Unternehmen Green City eine Photovoltaikanlage installieren. Unter den Modulen sollen Schafen weiden. Die Idee hat den Gemeinderat noch nicht überzeugt.

Eine Anlage mit Solarmodulen soll in Igensdorf kommen. © Edgar Pfrogner



Der Energiemarkt in Europa steht vor einer Wende und so wird die Solarenergie als günstigste Energiequelle genannt. Das Unternehmen Green City plant an der Kreisstraße von Stöckach in Richtung Bahnlinie eine Photovoltaikanlage auf einer privaten Ackerfläche mit geringem Bodenwert, so die Betreiber.

Unter den Modulen sollen die Schafe weiden

Nach ihrer Auffassung wäre es eine Bagatellanlage mit 750 KW. Mit dem Landwirt würde man einen Vertrag schließen, der unter den Modulen Blumensamen sät oder Schafe weiden lässt.

Grundsätzlich begrüßten die Räte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Ansiedlung. Gemeinderat Bernd Merkl (IU) gab zu Bedenken, dass es sich bei der Ackerfläche um einen guten Bodenwert handle, Landwirte hätten es schon schwer genug, es gehe wertvoller Boden verloren.

Ein Beschluss wurde zurückgestellt. Stattdessen wird man mit den Landwirten einen Runden Tisch vereinbaren und Alternativflächen suchen.

