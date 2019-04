Vandalen in Gräfenberg: Schäden sind schlimmer als gedacht

Täter demolierten roten VW und trieben auch im Wageninneren ihr Unwesen

GRÄFENBERG - Am Freitag hatte es mehrere Sachbeschädigungen im Bereich der Schulen in Gräfenberg gegeben. Wie jetzt bekannt wurde, hatten es die Täter am Abend zwischen 23 und 23.30 Uhr auch auf einen in der Lindengasse geparkten roten VW Passat abgesehen.

An dem Fahrzeug wurden laut Polizei die Außenspiegel abgetreten und die linke hintere Türe so deformiert, dass sie nicht mehr geschlossen werden kann. Zudem gelangten die Randalierer ins Fahrzeug, wo ein Sicherheitsgurt durchgeschnitten und der Innenspiegel abgerissen wurde.

Insgesamt entstand hier ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Außerdem rollten die Unbekannten einen schweren Betonpoller gegen einen Ford, zerstachen Autoreifen und schlugen Fensterscheiben ein - Gesamtschaden: rund 7000 Euro.

Die Polizei sucht dringend Zeugen der Vorfälle, Hinweise an die Telefonnummer (09194) 7388-0.

