Verein listet 2000 Spielplätze in Oberfranken auf

Interaktive Karte zeigt Spielplätze in der Region - vor 49 Minuten

BAYREUTH - Soll es ein Wasserspielplatz sein, oder ein Abenteuerspielplatz, oder einer für mehrere Generationen? Die Initiative Oberfranken Offensiv hat 2000 Spielplätze in ganz Oberfranken gesammelt und in einer interaktiven Karte zusammengestellt. Diese ist ab sofort online verfügbar.

Symbolbild. Foto: Stefanie Hattel



In einer umfangreichen Recherche hat Oberfranken Offensiv fast alle kommunalen Spielplätze in der Region gesammelt und daraus interaktive Karten erstellt.

Staatsministerin Melanie Huml, Vorsitzende von Oberfranken Offensiv, betont: "Als eine Region, die sich durch besondere Familienfreundlichkeit auszeichnet, bietet Oberfranken außerordentlich viel, um dem Bewegungsdrang unserer Kleinen gerecht zu werden." Rund 2000 Spielplätze in den oberfränkischen Städten und Gemeinden werden aufgelistet, darunter sind auch Themenspielplätze wie Wasser-, Abenteuer-, Bewegungs- und Mehrgenerationenspielplätze.

Eine interaktive Übersicht der Spielplätze in Oberfranken gibt es unter www.oberfranken.de in der Rubrik "Familienland". In Kooperation mit Städten, Gemeinden und Landkreisen hat Oberfranken Offensiv nach Einzelregionen aufgeteilte Karten erarbeitet, mit deren Hilfe man einfach zum Spielplatz seiner Wahl navigieren kann. Sollte ein Spielplatz fehlen, kann man die Initiative unter info@oberfranken.de kontaktieren.