Verkaufsoffen: Der Ebser geht erst später bummeln

Die Stände waren diesmal etwas anders angeordnet als sonst - vor 15 Minuten

EBERMANNSTADT - Der Blick ging skeptisch nach oben. „Hoffentlich hält das Wetter bis heute Abend“, hoffte ein Textilhändler kurz vor 13 Uhr, der mit einem sehr großen Stand zwischen Marktplatz und Oberem Tor in Ebermannstadt ein breit gefächertes Angebot zum verkaufsoffenen Sonntag bereithielt.

„Hoffentlich hält das Wetter bis heute Abend“, hoffte ein Textilhändler kurz vor 13 Uhr, der mit einem sehr großen Stand zwischen Marktplatz und Oberem Tor in Ebermannstadt ein breit gefächertes Angebot zum verkaufsoffenen Sonntag bereithielt. © Stefan Braun



„Der Besuch am Vormittag hielt sich sehr in Grenzen, das ist etwas unverständlich bei so einer Stadt und dem Umland. Vielleicht lag es an der Werbung“, so der Mann weiter.

An der Werbung kann es eigentlich nicht gelegen haben, aber der Ebser geht wohl erst einmal zum Essen und bummelt erst danach durch die Verkaufsstände, die diesmal nicht am Marktplatz, sondern in der Hauptstraße im unteren Bereich und zwischen Marktplatz und oberem Tor aufgestellt waren.

Die Läden öffneten erst um 12.30 Uhr ihre Pforten, der Kundenansturm beginnt erst am frühen Nachmittag. Zufrieden waren die Wirte, in der Mittagszeit waren die Lokale im Ortskern sehr gut besucht.

Stefan Braun