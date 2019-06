Verkehr spielt große Rolle bei Triathlon-Vorbereitung

Am 23. Juni kommt auch Rock-Star Sting nach Forchheim - vor 25 Minuten

FORCHHEIM - Die Stadt erwartet am Wochenende vom 22 und 23. Juni großen Trubel. Neben den Open-Air-Konzerten mit dem prominenten Zugpferd "Sting" findet am Sonntag der 8. Stadttriathlon mit rund 500 Teilnehmern statt. Was das für den Verkehr bedeutet, erklärt Maria Leidenberger aus dem Organisationsteam des SSV Forchheim.

Rund 500 Teilnehmer des Forchheimer Stadttriathlons sorgen einmal im Jahr für einige Einschränkungen im Verkehrsbetrieb der Stadt. © Roland Huber



Rund 500 Teilnehmer des Forchheimer Stadttriathlons sorgen einmal im Jahr für einige Einschränkungen im Verkehrsbetrieb der Stadt. Foto: Roland Huber



Frau Leidenberger, wie kommen Sie als sportlicher Ausrichter mit der Überschneidung zurecht?

Als uns die Sparkasse, die ja Sponsor beider Veranstaltungen ist, informiert hat, waren wir zwar längst in der Planung, aber wir fühlen uns auch nicht gestört. Der Aufbau auf dem Jahn-Gelände erfolgt bis zum Samstag, so dass der Wettkampf am Sonntag nicht beeinträchtigt wird. Für uns ist die zeitliche Abfolge vielleicht sogar ein Vorteil, weil einige den Triathlon mit dem Besuch des Sting-Konzerts am Abend verbinden.

Maria Leidenberger © Foto: Roland Huber



Maria Leidenberger Foto: Foto: Roland Huber



Ihre Sportler benutzen bei der Anfahrt in der Regel den Globus-Parkplatz, brauchen dann allerdings im Rennen Straßenabschnitte nur für sich. Der Verkehr spielt also schon eine Rolle, oder?

Oh ja, eine ganz gewichtige. Wir müssen unsere Strecke schließlich genehmigen lassen, arbeiten da sehr harmonisch mit dem Ordnungsamt zusammen. Nachdem im Herbst der grobe Kurs feststeht, kann kurzfristig noch an kleinen Stellschrauben gedreht werden. Das war über die Jahre und auch diesmal wieder aufgrund von Baustellen nötig. Während die Laufrunde rund ums Königsbad ohne Beeinträchtigung auskommt, kann der Radkurs nicht wie gehabt über die Wiesent-Brücke bis zur Schönbornstraße verlaufen. Die Abzweigung erfolgt schon an der Jahn-Straße und führt von anderer Seite in beiden Richtungen durch die Schönbornstraße. Die Brandt-Allee ist für Autos wie üblich halbseitig befahrbar war, andere Straßen wie sind voll gesperrt.

Der Stadttriathlon hat sogar einen Flyer für Anwohner erstellt. Was hat es damit auf sich?

Wir haben festgestellt, dass die vorab veröffentlichten Informationen, zum Beispiel im Stadtanzeiger, nicht bei allen Betroffenen angekommen sind. Deshalb kommunizieren wir nun direkter, auch wenn die Briefkasten-Verteilung sehr mühsam ist.

www.stadttriathlon-forchheim.de

Bilderstrecke zum Thema 25 Jahre Triathlon-Geschichte in Forchheim Als Unterhaltungs-Beiwerk des Altstadtfestes 1993 gestartet, entwickelte der Forchheimer Triathlon eine Eigendynamik und etablierte sich durch die Organisation des SSV ab 2012 als regional beachteter Wettkampf.



Bilderstrecke zum Thema Ein bewegender Geburtstag: Der Stadttriathlon Forchheim 2018 im Rückblick Schon zum 25. Mal haben die Sportler in Forchheim beim Triathlon ihre Kräfte gemessen. Dabei brachen die 511 Teilnehmer einen Rekord - so viele waren noch nie dabei. Viele Forchheimer jubelten und feuerten die Athleten an.



Kevin Gudd Nordbayerische Nachrichten Forchheim und Ebermannstadt E-Mail