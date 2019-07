Vollsperrung Gosberg-Forchheim: Das müssen Sie wissen

Reinhold Trautner vom Landratsmt erklärt, was auf der Strecke passieren wird - vor 1 Stunde

GOSBERG - Für Pendler in der Fränkischen Schweiz ist es eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen: Die Strecke zwischen Gosberg und Forchheim. Der Landkreis erneuert die Asphaltdecke und kündigte eine Straßensperrung ab Montag an. Wir haben bei Reinhold Trautner nachgehakt, beim Landratsamt zuständig für Straßensperrungen.

Herr Trautner, wann geht es mit der Baustelle los?

Die Baufirma beginnt heute am Mittwoch, 31. Juli, mit dem Fräsen. Die Firma, die die Verkehrssicherung übernimmt, ist seit dem gestrigen Dienstag dabei, die Sperrung einzurichten.

Reinhold Trautner © Landratsamt Forchheim



Reinhold Trautner Foto: Landratsamt Forchheim



Das Landratsamt spricht von „erheblichen Schäden“ auf einem Teilstück der Straße. Was wird ausgebessert?

Die Fahrbahndecke ist kaputt und wird daher auf einer Länge von 335 Metern zirka acht Zentimeter tief abgefräst. Risse, Setzungen und allgemeine Schäden durch Verschleiß sind die Gründe für die Sanierung. Auch die Fahrbahnränder werden neu gemacht, dazu zählen auch die Entwässerungsrinnen. Die Gosberger Ortsdurchfahrt ist von Pinzberg aus kommend bis zur Kurve gesperrt. Autofahrer von Kirchehrenbach kommend können aber nach Dobenreuth fahren.

Ein Stück weiter, ab der Einfahrt zur Deponie Gosberg bis zum Ortseingang Kersbach, ist die Gosberger Straße ab heute bis zum 17. August voll gesperrt. Was passiert an dieser Stelle?

Die Straße ist über die Strecke verteilt mit Schäden an der Fahrbahn übersät, so dass sich der Kreis entschieden hat, auch diese auf einer Länge von 1,2 Kilometern zu sanieren. Die Zufahrt zur Deponie ist in dieser Zeit nur aus der Richtung Sigritzau möglich. Eine Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die Kreisstraße bis zum Kreisverkehr Kersbach und die Staatsstraße 2243 über Kersbach und zurück.

Interview: Patrick Schroll