Angeführt von den Bürgermeistern der Stadt zog die Annafest-Festgemeinde am Samstagnachmittag zum Ort des Geschehens Richtung Kellerwald. Noch bis zum 5. August wird auf insgesamt 23 Kellern unter Bäumen gefeiert, was das Zeug hält.

In Forchheim wird das Annafest liebevoll als fünfte Jahreszeit bezeichnet. Und diese wurde am Freitag wieder eingeleitet. Elf Tage lang vereinen sich bei der 179. Ausgabe wieder Tradition, Kultur und Geselligkeit in eine rießige Feier. Zum Anstich benötige Oberbürgermeister Uwe Kirschstein nur drei Schläge, was den durstigen Besuchern bei der Sommerhitze sichtlich gefiel. In diesem Sinne: Prost!