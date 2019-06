Der MSC Fränkische Schweiz rief am Sonntag zum 53. ADAC Jugend- und Clubsport-Trial in Drügendorf bei Ebermannstadt. Bei großer Hitze stürzten sich die Jugendlichen mit ihren Bikes im Schotterwerk steile Hänge hinab und übersprangen zahlreiche Hindernisse. Richtig staubig wurde es auf den Verbindungswegen, doch die Akteure ließen es ohne Zeitdruck vernünftig angehen und manövrierten in den Sektionen umso konzentrierter. Die geringe Fehlerpunktzahl sprach für eine milde Kurssetzung. © Ralf Rödel / NN