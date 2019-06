Waldbaden in Tiefenstürmig

Ungewöhnliches Angebot im Rahmen der Bayern Tour Natur

TIEFENSTÜRMIG - Waldbaden heißt es am Samstag, 15. Juni, rund um den Eggolsheimer Ortsteil Tiefenstürmig.

Waldbaden können die Teilnehmer am Samstag, 15. Juni, in Tiefenstürmig © Ralf Rödel



Das Waldbaden in Tiefenstürmig ist natürlich im übertragenen Sinn gemeint. Im Rahmen der Bayern Tour Natur wird am Samstag, 15. Juni, von 14 bis 18 Uhr der Wald erkundet und dabei können Seele und Geist entspannen. Treffpunkt ist unweit an der Bushaltestelle in Tiefenstürmig (Tiefenstürmig 5) um 14 Uhr.

Weitere Infos und Teilnahmekosten sowie Anmeldung unter Telefon (09545) 70917.