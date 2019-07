Waldbrandgefahr! Stadt schränkt Rauchen auf Annafest ein

Höchste Gefahrenstufe fast erreicht - auch Autofahrer müssen aufpassen - vor 32 Minuten

FORCHHEIM - Aufgrund der Waldbrandgefahr wird das Rauchen beim Annafest in einigen Bereichen nicht erlaubt sein. Die Stadt appelliert auch an Autofahrer.

Das städtische Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung und die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Forchheim haben einen dringenden Hinweis an alle Besucher des kommenden Annafestes: Aufgrund der massiven Waldbrandgefahr ist das Rauchen nur im Bereich der Kellergaststätten und auf den geteerten Wegen des Festgeländes gestattet.

Bilderstrecke zum Thema Countdown zum Forchheimer Annafest 2019: Aufbau läuft auf Hochtouren Der Aufbau zum Forchheimer Annafest 2019 ist in vollem Gange: Bierbänke werden im Kellerwald aufgebaut und die ein oder andere Schraube festgezogen. Damit die Fahrgeschäfte stehen und die Kellerwirte bestens gerüstet sind für den Startschuss am Freitag, 26. Juli.



Durch das trockene Wetter mit sommerlichen Temperaturen ist die Waldbrandgefahr in Bayern wieder angestiegen. “Auch in Forchheim stehen wir kurz vor der höchsten Warnstufe 5 des Waldbrandgefahrenindexes!“, so der Leiter des städtischen Amtes für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Klaus Backer. Schon heute erreicht die Waldbrandgefahr stellenweise die höchste Warnstufe 5.

Sicherheitsauflagen verändern das Aussehen des Annafestes

Nicht auf Wiesen oder Feldwegen parken

Eine sehr hohe Waldbrandgefahr fürchtet die Stadt gerade zu Beginn des Annafestes, wenn viele Menschen den Kellerwald aufsuchen. Das Ordnungsamt und die Feuerwehr appellieren an die Bürger, im Wald Vorsichtsmaßnahmen gegen Waldbrände zu beachten und zum Beispiel keine brennenden Zigaretten in den Waldbereich zu werfen, das Hantieren mit offenem Feuer ist im Wald absolut tabu.

Außerdem sollten auf Wiesen und Waldwegen keine Fahrzeuge parken, weil die Hitze des Katalysators den Boden leicht entzünden könnte. Auch weggeworfene Glasflaschen, Feuerzeuge oder Folien können ein Feuer auslösen.

trk