Walkersbrunn: Pfiffige Idee rettet Kerwa und Dorffrieden

Anwohner-Beschwerde gefährdete Kerwa - Kreative Reaktion - vor 33 Minuten

WALKERSBRUNN - Kann die Kerwa in Walkersbrunn überhaupt stattfinden? Diese Frage beschäftigte die Ortsbevölkerung im Vorfeld lange. Immerhin hatte sich eine Anwohnerin massiv wegen des Lärms im vergangenen Jahr beschwert. Die Kerwaboum fanden darauf eine pfiffige Antwort - und retteten die Kerwa und den Dorffrieden.

Zünftig wie immer konnte die Kerwa in Walkersbrunn gefeiert werden. © Rolf Riedel



Zünftig wie immer konnte die Kerwa in Walkersbrunn gefeiert werden. Foto: Rolf Riedel



Im Vorfeld hatte es in dem kleinen Gräfenberger Ortsteil Walkersbrunn große Befürchtungen gegeben, ob die Kirchweih in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann: Eine Anwohnerin hatte sich massiv beim Landratsamt in Forchheim über den Geräuschpegel der Traditionsveranstaltung beschwert und mit gerichtlichen Maßnahmen gedroht. Nun haben sich die Kerwaboum aber etwas einfallen lassen: Sie haben gesammelt und die Dame samt Begleitung einfach in einen Kurzurlaub geschickt.

Somit konnte das Dorffest nun wie geplant ablaufen. Am Freitagabend sorgten „Die Zwaa“ für Unterhaltung im Zelt, am Samstagnachmittag wurde wie gewohnt und mit Unterstützung der „Schwabachtaler“ der Baum aufgestellt. Der Sonntag mit Gottesdienst, Frühschoppen und Mittagessen lief dann ebenso planmäßig wie der Montag, an dem der Baum ausgetanzt wurde. Nun kann die Urlauberin in ihr Domizil zurückkehren und der Dorffrieden bleibt gewahrt.