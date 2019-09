Auf insgesamt 52 Hektar wird in Lilling Hopfen angebaut. Die Dolden sind erntereif. Seit einigen Tagen laufen unter anderem bei Familie Pingold die Maschinen.

Wie schwer ist eigentlich ein Sandsack und wieviel Liter schafft eine Pumpe im Ernstfall? Das THW informierte am Paradeplatz über Hochwasser.

Es ist das Rennen um den begehrten Titel "Held vom Stoppelfeld 3.0": In Heiligenstadt traf sich am Wochenende die Motocross-Gemeinde zum Stoppelcross des MSC Fränkische Schweiz. Dabei liefern sich Kids-, Hobby und Klassikfahrer, darunter auch echte Profis, ein anspruchsvolles Rennen, wirbelten ordentlich Staub auf und ließen ihre Maschinen durch die Lüfte katapultieren.

An die Säcke, fertig, los: Das Technische Hilfswerk veranstaltete am Samstag am Forchheimer Paradeplatz eine Sandsack-Challenge. Hier war Können und Geschicklichkeit gefragt, ein Parcours aus insgesamt sechs Stationen soll die Teilnehmer für den Notfall vorbereiten. Beispielsweise mussten die Teilnehmer die Sandsäcke möglichst schnell füllen, zielgenau werfen und schlichten.