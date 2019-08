Was vom Annafest übrig blieb: Plogger sammeln Müll

Am Dienstag, 6. August, startet Plogging-Runde durch den Kellerwald - vor 14 Minuten

FORCHHEIM - After Annafest“: Unter dieser Überschrift steht Forchheims dritter Plogging Lauf, der am Dienstag, 6. August, stattfindet.

Reste vom Feste: Beim After Annafest Plogging Lauf soll der Kellerwald davon befreit werden. Foto: Nina Eichenmüller



Um 18.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer am Parkplatz des Kellerwaldes. Von dort aus geht es in Richtung Serlbach und über die oberen und unteren Keller wieder zurück zum Parkplatz, wobei unterwegs wieder allerlei Liegengebliebenes in den Müllsäcken der Teilnehmer landen soll.

Initiator der Forchheimer Plogging-Läufe ist übrigens Matthias Hösch, der vor etwa einem Jahr zum ersten Mal zum Plogging eingeladen hatte.