Weihnachtsmarkt 2019: Gößweinstein sucht Aussteller

Ob Privatperson, Verein oder Verkäufer: Handwerks- und Dekoartikel gesucht - vor 53 Minuten

GÖSSWEINSTEIN - Nach dem Erfolg des Gößweinsteiner Weihnachtsmarktes auf dem neuen Standort Burgstraße und Burg arbeitet der Markt nun an einer Neuauflage für 2019. Zur Vervollständigung des Angebots werden für den Weihnachtsmarkt noch Aussteller gesucht.

Winteridylle in Gößweinstein: Auch heuer soll es dort wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Foto: Florian Trykowski



„Egal ob Gewerbetreibender, Verein oder Privatperson mit Selbstgemachtem – wer ein ansprechendes Waren- oder Speiseangebot hat und gerne als Aussteller dabei sein möchte, ist herzlich willkommen, sich bei uns zu melden“, betont die Leiterin der Tourist-Info Gößweinstein, Christin Kellner. Gesucht werden vor allem Anbieter von Handwerks- und Weihnachtsdekoartikeln.

Wer sich bewerben möchte, findet hier ein Bewerbungsformular und die Teilnahmebedingungen zum Download. Das Bewerbungsformular bitte ausgefüllt zurück per Mail an info@goessweinstein.de oder per Post an die Tourist-Info, Burgstraße 6, 91327 Gößweinstein. Anmeldeschluss für Bewerber ist der 28. August 2019.