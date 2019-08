Weil er ihren Sohn schlug: Mutter attackiert Elfjährigen

Gegen 36-Jährige wird nun wegen Körperverletzung ermittelt - vor 45 Minuten

FORCHHEIM - Als ihr achtjähriger Sohn bei einer Prügelei unter Kindern einen Schlag ins Gesicht kassierte, platzte einer Mutter in Forchheim am Montagabend der Kragen. Die 36-jährige wurde ihrerseits handgreiflich.

Auf dem Spielplatz des McDonald's in der Daimlerstraße gerieten am Montagabend zunächst spielende Kinder in Streit. Wie die Polizei mitteilt, verpasste ein Achtjähriger einem Dreijährigen eine Ohrfeige. Daraufhin griff dessen elfjähriger Bruder in die Auseinandersetzung ein, schlug dem Achtjährigen ins Gesicht.

Auf den Streit aufmerksam geworden, mischte sich daraufhin die 36-jährige Mutter des Achtjährigen ein, und verpasste wiederum dem Elfjährigen ein Schlag ins Gesicht. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

lio