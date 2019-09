Weilersbach: Dieb klaut Schnaps für 175 Euro

Täter wurde erst im Nachhinein erwischt

WEILERSBACH - Ein 42-jähriger ist des Ladendiebstahls in Weilersbach überführt worden: Er hatte sich am Mittwochnachmittag in der Spirituosen-Abteilung zu schaffen gemacht.

Laut Polizei schleuste der Mann in einem Supermarkt in der Ebermannstädter Straße unbemerkt mehrere Schnapsflaschen im Wert von rund 175 Euro unter seiner Bekleidung aus dem Laden.

Er muss sich nun für seine Tat strafrechtlich verantworten.

