Weilersbach: Rabiater Ladendieb schlägt Verkäufer und flüchtet

Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Ladendiebstahls und Körperverletzung - 10.06.2019 11:48 Uhr

WEILERSBACH - Die Polizei sucht einen äußerst rabiaten Dieb, der am Samstagfrüh in Weilersbach erst klaute, dann den Verkäufer schlug und sich anschließend mit seinem Auto davon machte.

Am Samstagvormittag nahm ein bislang unbekannter Mann in einem Supermarkt in der Ebermannstädter Straße zwei Packungen Hundefutter im Gesamtwert von etwa 2 Euro aus einem Regal und verfütterte dies, ohne zu Bezahlen, vor dem Geschäft an seinen Hund. Als die aufmerksamen Mitarbeiter dies bemerkten und den Mann auf sein Fehlverhalten ansprachen, schlug der Unbekannte einen Verkäufer auf den Nacken und flüchtete wenig später mit einem silbernen Volvo V70, mit ausländischer Zulassung in Richtung Forchheim.

Der flüchtige Tatverdächtige ist etwa 45 Jahre alt, 180 cm groß, hat schwarze kurze Haare, eine kräftige Statur und sprach kein Deutsch.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Ladendiebstahls und Körperverletzung eingeleitet.

Die Polizei Ebermannstadt erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (09194)7388-0.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

bhe