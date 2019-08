Weinseligkeit am Rathausplatz Forchheim

Musikverein Buckenhofen hat 800 Weinfreunde im Sonnenschein versammelt - vor 14 Minuten

FORCHHEIM - Angenehme 25 Grad und eine leichte Brise begleiteten das Weinfest, zu dem der Musikverein Forchheim-Buckenhofen auf den Rathausplatz eingeladen hatte.

Die etwa 100 Musiker und Musikerinnen, Kellnerinnen, Schank- und Küchenhelfer hatten sich größte Mühe gegeben, den 800 Gästen einen romantischen Sommerabend zu bereiten. Schon am frühen Nachmittag waren die guten Tropfen vom Weingut Michael Fröhlich aus Escherndorf eisgekühlt angeliefert worden, für die nötige Unterlage sorgte das MVFB-Küchenteam, für ausgelassene Stimmung die Buckenhofener Blasmusik unter ihrem Dirigenten Markus Schirner.

Auch optisch hat der Musikverein aufgerüstet: Eine stimmungsvolle Bühnendekoration, eine neue Ausschank-Theke sowie Welcome-Flags am Eingang zum Festgelände machten die sonst so häufig gestellte Frage aus den letzten Jahren: „Was wird'n da gefeiert?“, überflüssig.

