Weltstar aus dem Niger begeistert bei Afrika-Kulturtagen

Omara Moctar, der sich "Bombino" nennt, der Star des Abends - 09.07.2019 11:19 Uhr

FORCHHEIM - Der Künstler Omara Moctar, a.k.a. Bombino, stammt ursprünglich aus der Republik Niger. Seine aktuelle Europatournee führte den Sänger und Gitarristen vom dänischen Roskilde nach Forchheim zu den 13. Afrika Kulturtagen. Das Konzert des Jungen Theaters, der Stadt, der Sparkasse und der Gesellschaft zur Förderung von Kultur in Forchheim im Innenhof der Kaiserpfalz war ausverkauft.

Im Blau der Nomaden beschworen die Musiker rund um Omara Moctar (vorn) auf der Bühne die Klänge ihrer heimischen Landschaften in den Wüsten des Niger.



Die Landschaften, die Omara Moctar seine Heimat nennt, sind zum Teil unter unbarmherziger Sonne von Dürre gezeichnet, man hat oft nur Kies und Sand unter den Sohlen. Da gibt es zum Beispiel die Ténéré-Wüste im Norden Nigers, wo die Tuareg-Karawanen ziehen, deren Kamele Salz transportieren.

Es ist eine unwirtliche Gegend, in der Omara Moctar lebte, bevor er vor knapp einem Jahrzehnt seine Weltkarriere startete. Eine Gegend, die schon vor seiner Geburt von blutigen Aufständen der Nomaden gegen die von der Politik aufgedrückten Zustände erschüttert wurde.

Gewalt in der Kindheit

Diese Gewalt hat "das Kind" (Bombino), wie er als jüngstes Mitglied einer früheren Band genannt wurde, auch selbst erlebt. So wurden zwei Mitglieder seiner ehemaligen Band vor zwölf Jahren auf dem Weg zu einem Auftritt im Niger von Soldaten erschossen. Er musste nach Algerien fliehen, wo er in einem Flüchtlingslager als einzigen Trost und Halt nur die Musik hatte.

Seine Songs wie "Imuhar", die er bei den Forchheimer Afrika Kulturtagen spielt, erzählen vom langen Weg "der Freien", den die Tuareg gegangen sind, und noch gehen müssen, um zur Freiheit zu gelangen. Dass er sich dabei dem Blues zugewandt hat, kommt nicht von ungefähr. Ist das doch die Musik der schwarzen Sklaven in den US-Südstaaten. Es ist der Klang, mehr noch das Lebensgefühl, der Unterdrückten, Ausgebeuteten, Entrechteten.

Der aus Mali stammende Ali Farka Touré, der als "König des Wüstenblues" gilt, hat Bombino maßgeblich beeinflusst. Aus dem Blues heraus entwickelte sich in den 60er und 70er Jahren die Rockmusik, die seinerzeit politisch über viele Bühnen kam. So sind die Anklänge an Led Zeppelin, Santana oder Jimi Hendrix bewusst gewählt.

Im Blau der Tuareg auf der Bühne

Auf der Konzertbühne tragen Omara Moctar, sein Landsmann Illias Mohamed an der Gitarre und Bassist Youba Dia aus Mauretanien die traditionelle blaue Targuis-Kleidung, die einem die Sonnenstrahlen vom Leib hält. Glücklicherweise ist es im Innenhof der Sommerresidenz angenehm schattig.

Hinter den "Front"-Musikern sitzt der einzige Nicht-Afrikaner am Schlagzeug, es ist der US-Amerikaner Corey Wilhelm, der sich mit großer Perfektion an seinem Instrument austobt, so dass ihm die Herzen der Zuhörer nur so zufliegen. Sogar die Brille Coreys begibt sich irgendwann auf Reisen . . .

Immer wieder ist ein matter Abglanz der Wüsten-Landschaften aus den Klängen herauszuhören und im Stück "Desert-Rock" braucht es nicht viel Phantasie, um die riesigen Sanddünen vor dem inneren Auge zu sehen. Samuel Rüther vom Technik-Team des Jungen Theaters hat schon extra ein mattgelbes Bühnenlicht kreiert, das einen weiteren Teil zu den Träumen von fremden Ländern beiträgt.

Im Stück "Tehigren" dann geht es um "Bäume", in deren Schatten hübsche Mädchen warten. Später taucht plötzlich am musikalischen Horizont der Reggae auf. Gemischt mit dem Gitarrensound Bombinos wird daraus eine Art "Tuareggae", der Lebensfreude und die Sehnsucht nach Zuwendung und Anerkennung verbindet.

Es sind jedoch nicht nur politische Botschaften, die Bombino mit großer Meisterschaft den Saiten seines Intruments entlockt. In "Amidinin" erzählt er von einer Freundin, die ihn verlassen hat. Er könne keine Liebe mehr in dieser Welt finden.

Erbe der Vorfahren achten

In "Tar Hani" ist es der Tod, dem es nicht gelingt, seine Liebe zu besiegen. Dazu muss man nicht im Niger leben. Dieses Gefühl kennt man auch anderswo. Bombino lebt seit einiger Zeit in Frankreich, doch einen Großteil des Jahres zieht er mit seiner Bandkarawane von Konzertoase zu Konzertoase.

In der Fremde aber besteht die Gefahr, das eigene kulturelle Erbe zu vergessen, sich ganz den materiellen Dingen hinzugeben. In "Akhar Zaman" beschreibt der Songwriter diesen Augenblick, den auch er immer wieder erlebt. "Vergiss nicht, was wir von den Vorfahren gelernt haben" lautet eine andere Zeile seines Textes. Dazu lässt Moctar seine Gitarre klingen wie ein traditionelles Instrument, eine Kora-Harfe oder eine Ngoni-Laute.

Leider wurden den Zuhörern die Anliegen der Texte nicht näher gebracht. Weil in Mitteleuropa nicht sehr viele Tamacheq verstehen, jene Sprache, mit der sich die Tuareg verständigen, blieb vieles Besungene im Dunkel, aber die Klänge des bombastischen Bombine ließen solche Kleinigkeiten dann wieder vergessen und lautstarker Jubel bestätigte den Weltstar.

UDO GELDNER