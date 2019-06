Weltstar in Forchheim: 12.000 Franken feiern Party mit Sting

Als "Message in a Bottle" ertönt, kennen Fans kein Halten mehr - vor 26 Minuten

FORCHHEIM - Wie nennt sich das, wenn ein Mann 12.000 Menschen in seinen Bann zieht – und das nur mit seiner Musik? Sting! Der Weltstar hatte am Sonntagabend das Jahngelände fest in seinen Händen. Hier kommen die Bilder.

Bilderstrecke zum Thema Weltstar in Franken: Als Sting loslegt, gerät Forchheim in Ekstase Er ist einer der größten Stars der letzten Jahrzehnte – und offenbar kleineren Städten nicht abgeneigt: Sting stattete am Sonntagabend im Rahmen seiner "My Songs"-Tour Forchheim einen Besuch ab. Sein Set begann der Brite, der mit The Police zum Ausnahmekünstler reifte, mit "Message in the Bottle". Das war aber noch lange nicht das Ende. Die Bilder!



Dem Briten spielte dabei auch das Wetter in die Hände: Ein Sommerabend wie er lauer nicht sein konnte. Spätestens als er gegen 20 Uhr die Bühne betrat (und "Message in a Bottle" zu spielen begann), waren auch die strengen Einlasskontrollen und lange Warteschlangen vor den Essens- und Getränkeständen schnell wieder vergessen.

Schon Stunden bevor Sting in die Saiten haute, war die Gegend rund um das Jahn-Gelände im Ausnahmezustand.

Auf seiner "My Songs"-Tour-Station in Forchheim (anlässlich des 180. Sparkassen-Jubiläums) interpretierte Sting seine vielen alten Hits neu. Und das Publikum lag ihm zu Füßen.

