Er ist einer der größten Stars der letzten Jahrzehnte – und offenbar kleineren Städten nicht abgeneigt: Sting stattete am Sonntagabend im Rahmen seiner "My Songs"-Tour Forchheim einen Besuch ab. Sein Set begann der Brite, der mit The Police zum Ausnahmekünstler reifte, mit "Message in the Bottle". Das war aber noch lange nicht das Ende. Die Bilder! © Berny Meyer