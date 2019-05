Wie steht es um Forchheims Kleingartenvereine?

FORCHHEIM - Es ist noch frisch an diesem Morgen in der Forchheimer Hugo-Post-Dauerkleingartenanlage im Wohngebiet Lichteneiche. Trotzdem sind schon einige wenige Parzellenbesitzer auf den Beinen, hacken oder jäten in ihren Gärten, räumen auf oder pflanzen an. Die Saison hat offiziell noch nicht begonnen, erst Mitte Mai geht es los.

Kaum zu glauben, aber wahr: Die Forchheimer Hugo-Post-Anlage ist die zweitgrößte Kleingartenanlage in ganz Bayern. Eine der 325 Garteneinheiten hat Marco Hankofer gepachtet. Gemeinsam mit seinem Sohn Leon pflegt er den Garten. Foto: Roland Huber



Die Hugo-Post-Anlage in Forchheim ist die zweitgrößte Kleingartenanlage in ganz Bayern. Auf zehn Hektar Fläche erstrecken sich 325 Garteneinheiten. Der kleinste Garten ist 170, der größte 580 Quadratmeter groß. „Zwar ist die Nachfrage in den letzten Jahren etwas weniger geworden, aber eigentlich haben wir keine Nachwuchssorgen“, sagt Richard Götz, Erster Vorsitzender des Vereins. Früher gab es mal Wartelisten, aber zur Zeit seien sogar drei Gärten frei. Grund zur Sorge sei das nicht.

Viele der Hugo-Post-Kleingärtner haben türkische, russische oder osteuropäische Wurzeln. Man komme im Großen und Ganzen gut miteinander klar, ab und an gebe es Verständigungsschwierigkeiten. „Schwierig ist es bei Asylbewerbern“, sagt Richard Götz. Da könne es vorkommen, dass eine Gartenparzelle kurz „beackert“ worden ist, der Pächter dann aber nicht mehr kommt, weil er nicht bleiben durfte.

Die Regel: Ein Drittel der Gartenfläche soll Nutzfläche sein, ein Drittel der Zierde dienen und ein Drittel Fläche für Haus oder Vorplatz liefern. Inzwischen ist diese Dreiteilung etwas aufgelockert. „Das Wichtigste ist, dass die Gärten in Schuss gehalten werden“, sagt Götz. Ende April ist er mit dem Zweiten Vorsitzenden Klaus Fößel in der Anlage unterwegs gewesen und hat nach dem Rechten geschaut: Sind die Beete vorbereitet, die Bäume und Sträucher einigermaßen geschnitten, wenn es notwendig ist.

Einige Besitzer haben außerdem Bienenstöcke. Die Gärtner aus süd- oder osteuropäischen Ländern sorgen auch beim Gemüseanbau für größere Vielfalt. Doch das ist in diesem Jahr noch Zukunftsmusik, schließlich beginnt die Gartensaison gerade erst.

Ein entschiedenes Nein bekommt man als Antwort, wenn man Ingrid Pfaff nach Nachwuchssorgen in der Schrebergartenanlage Sonnenbad in Forchheim fragt. Über 100 Gärten gibt es in der Traditionsanlage, die 1914 gegründet wurde. Alle sind besetzt, keiner wird in absehbarer Zeit frei. „Auch hier gibt es verschiedene Nationalitäten, viele aus Osteuropa, Russland, dem Balkan. Wir sehen das als Gewinn: Das bereichert unsere Gemeinschaft und bringt uns zusätzlich eine Menge gärtnerisches Knowhow.“ Jeder habe ein spezielles Gartenwissen aus seiner Kultur mitgebracht, bei den mehrmals im Jahr stattfindenden Pflanzenbörsen wird getauscht, beraten und gefachsimpelt.

„Es ist schön, so viele Leute aller Altersklassen mit unterschiedlichen Ideen hier zu haben. Man ist füreinander da, die Hilfsbereitschaft ist groß und unsere Feste ein Highlight“, sagt Ingrid Pfaff. Regelmäßig gibt es Veranstaltungen, Basteln für die Kinder zum Beispiel, oder Infoabende übers Gärtnern wie kürzlich ein Kurs über das Schneiden der Bäume. Als nächstes Fest ist das Johannisfeuer im Juni geplant. Ein Höhepunkt für die Kleingärtner, weil da die Holzstämme anders als bei anderen Feuern pagodenartig geschichtet sind, so Ingrid Pfaff.

Auch ihre Tochter Kristina ist meistens mit dabei und begeistert. Die 15-Jährige hilft bei Vereins-Veranstaltungen und hält sich in ihrer Freizeit oft zusammen mit Freunden in der Anlage auf. „In meiner Altersklasse ist es schwierig einen Treffpunkt zu finden“. Für einen Club oder Bar zu jung, für den Spielplatz zu alt — das Sonnenbad ist also ideal für die Jugendliche.

Man hilft sich

Der Gartenbauverein in Wiesenttal hat 145 Mitglieder. Zwei davon sind Silke und Benjamin Trautner, die sich an einem Freitagvormittag beim Vereinsvorsitzenden Norbert Jungkunz treffen und bei ihm ein Gartengerät ausleihen. Jungkunz ist seit fünf Jahren Vorsitzender: „Man hilft sich, tauscht sich aus. Es sind viele junge Leute wie eben die Trautners bei uns Mitglied, die das Gärtnern für sich entdeckt habe.

Einmal im Monat treffen sich die Vereinsmitglieder zum Stammtisch, ab diesem Frühling gibt es außerdem eine Kindergruppe. „Man kann nicht früh genug damit anfangen, Kinder an die Natur heranzuführen“, sagt Norbert Jungkunz. Auch gemeinsame Aktivitäten sind geplant, etwa eine Fahrt zur Bundesgartenschau.

Ein wenig anders sieht es bei den Forchheimer Bastionsgärten aus: Der Stadtgarten an der Roten Mauer mit seinen 25 Hochbeeten ist sehr beliebt bei jungen Familien, die dort ihre Gemüse- und Obstpflanzen ziehen – „so zu sagen urban gardening“, sagt Ulrike Eichler, Erste Vorsitzende dieses Stadtgarten-Projekts.

Nicht ganz so groß, dafür mit Tradition: Die Kleingartenanlage Sonnenbad in Forchheim wurde vor über 100 Jahren gegründet — und ist bis heute sehr beliebt. Foto: Roland Huber



„Der Standort Dernbachbastion hingegen kämpft gerade ums Überleben“, sagt Karola Weiß, zuständig für diesen Bereich der Bastionsgärten. „Wir wollten bei der Vereinsgründung die etwas ins Verkommene geratene Stadtparkanlage wieder ins Bewusstsein der Bürger holen“, erklärt sie. Das Gelände bestand aus zwei trostlosen ausgedünnten Rosenbeeten und einer Parkbank. Die Vereinsmitglieder haben einen Duft- und Heilkräutergarten angelegt, der immer wieder gepflegt und von Unkraut befreit werden muss.“ Man könne dort aber nichts ernten — außer Erkenntnissen und Anregungen für den eigenen Balkon oder Garten“, sagt Karola Weiß. Das ist vielleicht das Problem, denn nur noch wenige, vor allem ältere Mitglieder helfen, die Wege zu säubern oder Unkraut zu zupfen.

Früher gab es auf der Dernbachbastion auch kulturelle Veranstaltungen wie Kräuterfeste, Lesungen oder Konzerte. Doch die gehören der Vergangenheit an, unter anderem wegen Hygiene- und Sicherheitsauflagen, so Weiß. Zudem gebe es immer wieder Vandalismus, das Gartengerätehäuschen werde regelmäßig aufgebrochen und mit Farbe beschmiert. „Die Dernbachbastion ist etwas für Liebhaber und vielleicht auch Idealisten“, meint sie und appelliert an alle: „Wir brauchen tatkräftige Helfer, die den Kräutergarten hier in Stand halten, sonst geht es damit zu Ende.“

