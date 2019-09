Wieder Metallstange in einem Maisfeld: War es Sabotage?

Landwirt entdeckte den Fremdkörper noch rechtzeitig - Polizei ermittelt - vor 7 Minuten

WILLERSDORF - Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen dem 3. und 17. September eine Metallstange in einem Maisfeld in Willersdorf befestigt. Es ist nicht der erste Fall in Franken.

Beim Abernten des Feldes mit einem Maishäcksler bemerkte der Landwirt die Stange gerade noch rechtzeitig, so dass glücklicherweise kein Schaden entstand.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Aktionen. Denn wenn derartige Fremdkörper in den Häcksler geraten, besteht durch umherfliegende Metallteile eine erhebliche Gefahr für alle Personen, die sich in der Nähe dieser Maschine aufhalten. In Franken kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu ähnlichen Vorfällen. Die Polizei schließt dabei Sabotage oder Streit unter Landwirten nicht aus.

Die Polizeiinspektion Forchheim hat die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen. Zeugenhinweise unter Telefon (0 91 91) 70 90-0.

