Wiesenthau: Bub fällt vom Traktor

Elfjähriger kommt mit Rücken- und Lungenprellung ins Klinikum Erlangen - vor 45 Minuten

WIESENTHAU - Unfall in Wiesenthau: Dort stürzte am Freitagmittag ein Elfjähriger vom Traktor, als er in einer Kurve die Haltestange losließ.

Der Elfjährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: colourbox.com



Glück im Unglück hatte am Freitagmittag ein elfjähriger Junge, als er vom fahrenden Traktor seines Vaters fiel. Vater und Sohn waren mit ihrem landwirtschaftlichen Gespann auf der Kreisstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als der Vater in die Ehrenbacher Straße abbog. Beim Abbiegevorgang ließ der Bub, der auf dem linken Kotflügelsitz saß, aus bislang unbekannten Gründen die Haltestange los und fiel nach hinten auf die asphaltierte Fahrbahn. Mit viel Glück entging der Junge schlimmeren Verletzungen. Der ElfJährige wurde mit Verdacht auf Rücken-, und Lungenprellung vom Rettungsdienst ins Klinikum Erlangen gebracht. Dem Vater des Jungen, der beim Abbiegen langsam und vorsichtig gefahren ist, kann bislang kein Vorwurf gemacht werden.

