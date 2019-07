Winterbauer-Keller: Eine Hütte unter der Treppe

Kurz vor dem Annafest soll noch ein Gebäude gebaut werden - vor 51 Minuten

FORCHHEIM - Die von Beginn an umstrittene Metalltreppe am Winterbauerkeller im Forchheimer Kellerwald erhält demnächst Gesellschaft von einem ebenfalls umstrittenen Gebäude.

Der Kellerpächter hat beantragt, unter die Treppe, ans Haupthaus anschließend, eine Grillhütte mit Lagerplatz bauen zu dürfen, 5,40 Meter lang, drei Meter breit, mit Pultdach. Das Dach soll dort, wo die Treppe darüber verläuft, einen „Einschnitt“ erhalten. Das Ganze will der Bauherr dann mit Holz verkleiden.

„Ich kann mir nicht vorstellen“, sagte Edith Fießer (FGL) im Bauausschuss des Stadtrates, „dass die Treppe dadurch schöner wird“. In Thomas Werner (CSU) fand sie einen Mitstreiter, der die Konstruktion ebenfalls ablehnte: „Wieder einmal genehmigen wir eine Hütte, ohne dass wir vorher gründlicher darüber nachgedacht haben, was wir im Kellerwald für die Zukunft eigentlich wollen.“

