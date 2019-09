"Modern(e): Umbrüche und Architektur": Das ist das Motto am Tag des Offenen Denkmals 2019 am Sonntag, 8. September. Im Landkreis Forchheim können Besucher ihren Blick auf revolutionäre Ideen und technische Fortschritte über die Jahrhundert blicken. Der ADFC Forchheim bietet an diesem Tag eine Tour für alle an, die mit dem Fahrrad die Baudenkmäler erkunden wollen. Welche Schätze mit welchen Programmpunkten auf Sie warten zeigt die Bildergalerie.

An die 100 Fans des ehemaligen Traktoren-Herstellers Eicher kamen am Wochenende mit ihren Gefährten nach Affalterthal (Markt Egloffstein) in die Fränkische Schweiz. Während Groupies die Bühne für die Leutenbacher Musikanten aufbauten, die ab 20 Uhr im Festzelt aufspielten, zeigten die alten Traktoren bei Feldvorführungen, was sie konnten - und wirbelten ordentlich Staub auf. Am Sonntag tuckerten die Eicher bei einem Umzug durch den Ortskern.