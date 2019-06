Zank um Kaulbergstraße in Hallerndorf

Gemeinderat diskutiert: Ist die Sanierung reinster "Luxus"? - vor 19 Minuten

HALLERNDORF - Auf einer Länge von 200 Metern könnte die Kaulbergstraße in Hallerndorf eine neue Aspaltdecke bekommen. Doch die Gemeinderäte sind sich nicht einig, ob das notwendig ist. Bürgermeister Torsten Gunselmann (FW) hat in der Gemeinderatssitzung versucht, mit einem einfachen Vorschlag die Gemüter zu beruhigen.

Ob die Kaulbergstraße saniert werden soll, ist noch offen. (Symbolbild) © Stefan Sauer/ZB/dpa



Ob die Kaulbergstraße saniert werden soll, ist noch offen. (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/ZB/dpa



Für eine Erneuerung der Asphaltdecke auf knapp 200 Meter in der Kaulbergstraße inklusive Granitbord würde die Firma STS 68.600 Euro brutto berechnen. Lothar Fischer (WG Willersdorf-Haid) widersprach. Die Straße sei noch in Ordnung: „Wir haben in der Gemeinde kaputtere Straßen“, daher könne er die Maßnahme nicht befürworten. Für Markus Düsel (WG Pautzfeld) sollte die Straße schon drin sein, immerhin seien die 180 Meter der Straßen durch viele Leitungsquerungen in Mitleidenschaft gezogen worden.

"Lieber sparen"

„Das ist Luxus“, konterte Fischer und appellierte an die anderen Gemeinderäte, lieber zu sparen. Jeder Gemeinderat solle sich noch einmal selbst vom Zustand der Straße überzeugen, schlug Bürgermeister Torsten Gunselmann (FW) vor. Dann könne in der nächsten Sitzung ein überzeugender Beschluss gefasst werden.

Sylvia Hubele