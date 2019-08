Forchheim startet in die Kreuzfahrt-Saison: An der Lände wurde die Anlegestelle eröffnet.

Einen Ausflug in die Natur hatte sich eine Gruppe junger Leute am Samstag wohl anders vorgestellt. Sie waren mit einem wahrlich außergewöhnlichen Gespann in Ermreuth unterwegs. Der zum Wohnanhänger umgebaute Bauwagen rutschte auf einem schmalen Zufahrtsweg in den Graben und drohte komplett umzustürzen.