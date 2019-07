Zuckersüß! Entenküken schlüpfen im Forchheimer Königsbad

Entenfamilie hatte mitten im Bad ihr Nest gebaut - vor 1 Stunde

Süße Nachrichten aus dem Königsbad: Völlig unbeeindruckt von den Badegästen hat eine Entenfamilie mitten in der Beckenlandschaft ihr Nest gebaut. Jetzt sind sechs kleine Küken geschlüpft - und schon wieder aus dem Bad verschwunden.

Die Küken sind geschlüpft. © Foto: Königsbad Forchheim



Die Enteneier wurden erfolgreich bebrütet, so dass sechs Entenküken schlüpften und damit das Licht des Freibades Forchheim erblickten – nicht der schlechteste Platz für die Kleinen, hat doch das Königsbadteam stets ein fürsorgliches Auge für die putzige Großfamilie.

Die Aufnahmen von dem im Lavendelfeld (zwischen Erlebnisbecken, Schwimmerbecken und Wasserspielgarten) versteckten Entennest stammen bereits vom 11. Juli 2019, denn die Störung durch neugierige Badegäste sollte eben so gering wie möglich gehalten werden, teilt das Königsbad mit.

Mitten im Bad hat die Entenfamilie ihr Nest gebaut. © Königsbad Forchheim



Da das Nest jetzt leer ist, ist anzunehmen, dass die Entenmama in einer Nacht und Nebel-Aktion ihre Sprösslinge zur nahen Trubach geführt hat, um sie in ein aufregendes Entenleben in freier Natur zu entlassen. "Dass die Entenkinder vorher noch im Nichtschwimmerbecken des Freibads ihr Seepferdchen-Abzeichen abgelegt haben, ist eher unwahrscheinlich…", so das Königsbad.

Ein wenig stolz macht es das Königsbadteam schon, das sich die Stockentenfamilie trotz der Nähe des Trubach-Flusses das Königsbad-Biotop als Kinderstube ausgesucht hat. So mache das Freizeitzentrum seinem Namen als Familienbad wieder einmal alle Ehre, freut man sich.

trk