Zwei Verletzte bei Motorradunfällen in der Fränkischen Schweiz

Bei Ebermannstadt und Gößweinstein stürzten Kradfahrer, einer verletzte sich schwer - vor 22 Minuten

EBERMANNSTADT/GÖSSWEINSTEIN - Am sonnigen Sommer-Wochenende ist es zu Motorradunfällen in der Fränkischen Schweiz gekommen.

Ein 29-Jähriger stürzte bei nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve zwischen Ebermannstadt und der Burg Feuerstein. Das Krad rutschte in eine Böschung und beschädigte ein Verkehrszeichen. Der Mann verletzte sich schwer und musste ins Klinikum gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro.

Eine 58-Jährige Motorradfahrerin stürzte in einer Linkskurve kurz vor Gößweinstein aus Richtung Leutzendorf kommend. Ursache war ein Fahrfehler. Die Frau verletzte sich leicht. Der Schaden am Motorrad beträgt etwa 1000 Euro.

