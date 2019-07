Zwölf Baby-Schlangen vor Forchheimer Tierheim ausgesetzt

FORCHHEIM - Außergewöhnlicher Einsatz für die Mitarbeiter des Forchheimer Tierheims: Neben ihrem Dienstwagen wurden zwölf kleine Schlangen ausgesetzt. Wie geht es mit ihnen jetzt weiter?

Im Tierheim überprüften die Mitarbeiter den Gesundheitszustand der kleinen Reptilien. © Tierheim Forchheim



Da staunte Manu Scharf nicht schlecht: Als sie am Montagvormittag in den Dienstwagen steigen wollte, um zum Tierarzt zu fahren, entdeckte die Mitarbeiterin des Forchheimer Tierheims eine verdächtige Styropor-Box neben dem Wagen.

Nach einem Blick hinein war klar: Ein Unbekannter hatte zwölf kleine Schlangen vor dem Tierhheim ausgesetzt. Erschrocken habe sie sich zum Glück eher weniger, sagt sie. "Man ahnt ja schon, was das sein könnte."

Ein neues Zuhause - zumindest für die nächsten Tage

Im Tierheim überprüften die Mitarbeiter den Gesundheitszustand der kleinen Reptilien. Mittlerweile haben sie ein neues Zuhause gefunden - zumindest für die nächsten Tage: Christine Schneider-Knapp, die zweite Vorsitzende des Tierschutzvereins, hat sich der Schlangen angenommen: "Ich habe mehrere Terrarien, wo die Schlangen vorübergehend bleiben können, bis wir wissen wie es weiter geht."

Zum Glück für Schneider-Knapp sind die Schlangen äußerst pflegeleicht. "Sie brauchen jetzt vor allem Licht", sagt sie. "Sie müssen auch nicht wie andere Tiere dreimal am Tag gefüttert werden und kommen sogar einige Tage ohne Nahrung aus."

Jetzt will das Tierheim erst einmal herausfinden, um welche Schlangenart es sich überhaupt handelt. Möglicherweise handele es sich um Pythons, teilt das Tierheim mit. Gesichert ist das aber nicht. Deshalb hat Schneider-Knapp ein Bild der Tiere an die Reptilienauffangstation in München geschickt. Dorthin werden die Schlangen auch kommen, wenn sich nicht innerhalb der nächsten Tage ein Abnehmer findet. "Das Tierheim ist leider nicht darauf ausgelegt, Schlangen oder andere ähnliche Reptilien für längere Zeit zu versorgen", so Schneider-Knapp.

"Die meisten sterben draußen"

Schildkröten kämen zwar öfter mal vor, dass Schlangen ausgesetzt werden, sei aber ziemlich ungewöhnlich, sagt sie. Das hat auch einen traurigen Grund: "Sind wir ehrlich: Die meisten sterben draußen irgendwo, viele machen sich nicht die Mühe, extra zum Tierhheim zu fahren", so Schneider-Knapp.

Warum die Schlangen ausgesetzt wurden, darüber kann sie bislang nur spekulieren: "Wahrscheinlich fand es der Besitzer einfach putzig, dass seine Schlangen plötzlich Eier gelegt haben. Wenn sie geschlüpft sind, will sie natürlich keiner mehr haben."

