Fotos statt Schnaps: Instawalk durch alte Branntweinfabrik

NÜRNBERG - Ganze 35 Mal haben sich Fotobegeisterte schon in Nürnberg getroffen, um die besonderen Orte der Stadt auf Instawalks abzulichten. Diesmal trafen sich die Teilnehmenden auf dem Gelände der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (BfB) - hier wurde jahrelang Alkohol hergestellt.

Einer der Nürnberger "Lost Places" ist das Gelände der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein in der Äußeren Sulzbacher Straße. Seit dem Ende des Branntweinmonopols steht das 25.000 Quadratmeter große Gelände leer. Voraussichtlich Ende des Jahres wird die WBG die Gebäude abreißen, um dort ein neues Innenstadtquartier zu bauen. Bevor die Bagger rollen, haben etwa 30 Fotobegeisterte das Gelände besucht und auf Bildern für die Ewigkeit festgehalten.

