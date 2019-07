Franken auf Sommerkurs: Temperaturen steigen stetig

Wolkenfreier Himmel im Freistaat ermöglicht Blick auf Mondfinsternis - vor 14 Minuten

NÜRNBERG - Bis zu 25 Grad zur Wochenmitte, über 30 Grad am Wochenende - der Sommer kommt in die Region zurück! In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch präsentiert der Himmel zudem ein besonderes Schauspiel, dem der Wettergott gewogen zu sein scheint: Ein nahezu wolkenfreies Firmament gewährt freien Blick auf die partielle Mondfinsternis, die etwa ab 22 Uhr zu beobachten ist.

+++ Wolken am Vormittag, viel Sonne und knapp über 20 Grad am Nachmittag: Der Dienstag läutet den Aufwärtstrend des Wetters in Franken und der Oberpfalz ein.

+++ Die partielle Mondfinsternis in der Nacht zum Mittwoch soll ab 22 Uhr vor allem im Süden Deutschlands gut zu sehen sein. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für alle Himmelsgucker dafür weitestgehend wolkenfreien Himmel. Alle Infos zum Trabantenspektakel gibt es hier.

+++ Bis zur Wochenmitte steigen die Temperaturen dann auf 25 Grad, die Sonne setzt sich größtenteils durch. Bis zum Wochenende steigen die Temperaturen dann weiter bis auf 30 Grad.