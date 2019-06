Franken im Wetterpech: Donnerstag bleibt wolkig

Am Freitag knackt das Thermometer dann die 30-Grad-Marke - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Donnerstag wird in weiten Teilen Bayerns sonnig, nur in Franken halten sich die Wolken laut Deutschem Wetterdienst hartnäckig. Dafür bleibt es weitestgehend trocken - und am Freitag ist Besserung in Sicht.

+++ Am Donnerstag steigen die Temperaturen trotz Wolkendecke auf 25 Grad, in der südlichen Oberpfalz sogar bis auf 28 Grad. Wie sonnig es wird, darüber sind sich die Wetterportale uneinig. Der DWD sagt für Franken einzelne Schauer und Gewitter vorher, andere Portale gehen von mehr Sonnenschein aus.

+++ Den gibt es dann am Freitag: Warme Ostluft bringt Maximaltemperaturen von bis zu 31 Grad!

+++ Am Wochenende kann es wieder etwas kühler werden, Gewitter sind dann erneut nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber aber trotzdem im Bereich über 25 Grad.