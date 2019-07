Franken kühlt ab: Bis zu 22 Grad am Sonntag

Schauer und örtliche Gewitter möglich - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Wolken bleiben uns auch am Sonntag erhalten, hinzu kommt eine deutliche Abkühlung: Das Thermometer klettert auf lediglich 22 Grad. Örtlich kann es auch regnen. Auch der Wochenstart bleibt zeitweise grau.

+++ Trotz milderer Temperaturen von bis zu 22 Grad bleibt auch am Sonntag die Waldbrandgefahr in Teilen Frankens hoch. In Nordbayern wird es deshalb Beobachtungsflüge über den Waldgebieten geben.

+++ Auch am Montag wird das Wetter milder als zuletzt: Bei rund 22 Grad soll es bewölkt, aber immerhin weitestgehend trocken bleiben.

+++ Der Dienstag wird wieder deutlich freundlicher. Bei rund 23 Grad scheint die Sonne vom Himmel. Auch in der Nacht bleibt der Himmel klar - es kühlt aber auf etwa 9 Grad ab.

